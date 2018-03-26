İngiltere: Dünyanın sabrı Putin’e karşı tükeniyor

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlenmesine ilişkin dünyanın İngiltere’nin tutumunda birleştiğini söyledi. Estonya ziyaretinde açıklamalarda bulunan Williamson, “Dünya’nın Putin’e karşı sabrı tükendi” dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk Skripal ile kızı Yulia'ya düzenlenen kimyasal saldırıya ilişkin, "AB liderleri Salisbury saldırısının arkasında büyük ihtimalle Rusya'nın olduğu ve makul başka bir açıklama bulunmadığı konusunda İngiltere hükümetiyle hemfikir" açıklamasında bulunmuştu.