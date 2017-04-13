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İngiltere: Güney Sudan'da soykırım yaşanıyor

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel, Güney Sudan'da kabileler arasında devam eden şiddetin 'soykırım' olduğunu belirtti.

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İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Priti Patel, Güney Sudan'da kabileler arasında devam eden şiddetin "soykırım" olduğunu belirtti.
 
Verdiği röportajda, "Katliamlar gerçekleşiyor, insanların boğazları kesiliyor" dedi.
 
Bu hafta Güney Sudan'ı ziyaret eden Patel, köylerin yakıldığını, kadınlara tecavüz edildiğini ve yemeklerin savaş silahı olarak kullanıldığını ifade etti.
 
Patel Güney Sudan'daki durumu "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

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