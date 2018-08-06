İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35 uçağı yakıt ikmali gerçekleştiremedi
İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35 uçağı, Atlas Okyanusu üzerinde yapılan yakıt ikmalini gerçekleştiremedi. Uçağın pilotu, yakıt hortumunu tutturamadı.
İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35 uçağı, Atlas Okyanusu üzerinde yakıt ikmali yaparken başarısızlığa uğradı. İnternete yansıyan görüntülere göre, F-35 ilk denemesinde A330 Voyager uçağı tarafından uzatılan yakıt hortumuna çarptı. Pilot, zarar görmemesi için uçağı kenara çekti, ikinci denemede ise ikmal yapılabildi.
ABD yapımı F-35 Lightning uçağına havada yakıt ikmali yapılması gerekiyor. Aksi takdirde içindeki yakıt depolarıyla uçağın hareket kabiliyeti yalnızca 900 kilometre ile sınırlı kalıyor.
(Sputnik)
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