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İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35 uçağı yakıt ikmali gerçekleştiremedi

İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35 uçağı, Atlas Okyanusu üzerinde yapılan yakıt ikmalini gerçekleştiremedi. Uçağın pilotu, yakıt hortumunu tutturamadı.

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İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-35 uçağı, Atlas Okyanusu üzerinde yakıt ikmali yaparken başarısızlığa uğradı. İnternete yansıyan görüntülere göre, F-35 ilk denemesinde A330 Voyager uçağı tarafından uzatılan yakıt hortumuna çarptı. Pilot, zarar görmemesi için uçağı kenara çekti, ikinci denemede ise ikmal yapılabildi.
 
ABD yapımı F-35 Lightning uçağına havada yakıt ikmali yapılması gerekiyor. Aksi takdirde içindeki yakıt depolarıyla uçağın hareket kabiliyeti yalnızca 900 kilometre ile sınırlı kalıyor.
 
(Sputnik)

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