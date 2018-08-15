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İngiltere İran’daki 570 milyon dolarlık enerji projesini iptal etti

Yenilenebilir enerji yatırımcısı İngiliz ‘Quercus Şirketi’, ABD’nin Tahran’a uyguladığı son yaptırımlar sebebiyle İran’da yapılması planlanan 500 milyon euro (570 milyon dolar) değerindeki güneş enerjisi projesini iptal ettiğini duyurdu.

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İran’daki güneş enerjisi santrali projesi, Quercus Şirketi tarafından yenilenebilir enerji sektöründe Avrupa dışında yapacağı ilk yatırım olacaktı.
 
ABD’nin bu ayın başlarında İran’a yönelik yaptırımlarını yeniden uygulamaya başlamasıyla, dünyanın dört bir yanından bankalar ve şirketler Tahran’la yaptıkları anlaşmaları feshettiler.
 
Quercus CEO’su Diego Biasi, yaptığı açıklamada, “ABD’nin Tahran’a yeniden yaptırımlar uygulamasının ardından, 600 megavatlık güneş enerjisi projemiz de dahil olmak üzere İran’daki tüm faaliyetlerimizi durdurmaya karar verdik” ifadelerini kullandı.
 
Güneş enerjisi santralinin inşasının 3 yıl sürmesi ve her 6 ayda bir 100 megavatlık elektrik ağının bağlanması bekleniyordu.
 
(Şarku'l Avsat)

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