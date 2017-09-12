İngiltere İşçi Partisi ve Muhalefet lideri Jeremy Corbyn: Suudi Arabistan'a silah satımı durdurulmalı
İngiltere Muhalefet Lideri Jeremy Corbyn Yemen'de katliamlara imza atan Suudi Arabistan'a silah satımının durdurulması çağrısını yineledi.
- star.com.tr/ Yaser Emre
İngiltere İşçi Partisi ve Muhalefet lideri Jeremy Corbyn katıldığı radyo programında Suudi Arabistan'ın Yemen'de işlediği savaş suçlarına karşı açıklamalarda bulundu.
Ülkesinin Suudi Arabistan gibi silahları insanlık suçu içi kullanan ülkelere silah satımının durdurması gerektiğini belirten Corbyn, İngiliz silahlarının Yemen'de sivillere karşı kullanıldığını belirtti.
Corbyn geçtiğimiz aylarda da Suudi Arabistan'a yönelik slah satımının durdurulmasını istemişti.
Öte yandan İngiltere mahkemesi, Suudi Arabistan'a yönelik silah satımının durdurulması için açılan davayı Temmuz ayında reddetmişti.
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