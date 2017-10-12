İngiltere Katalonya'da referanduma dayanan bağımsızlık girişimini tanımayacak

Birleşik Krallık'ın Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, ülkesinin, Katalonya'da ay başında yapılan referanduma dayanan hiçbir bağımsızlık girişimini tanımayacağını bildirdi.

İspanya'nın Londra Büyükelçisi Carlos Bastarreche'yi kabul eden Duncan, görüşmenin ardından Katalonya'daki bağımsızlık girişimine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Duncan, 1 Ekim'deki oylamanın İspanyol mahkemelerinin de hükmettiği gibi İspanya yasaları ve anayasası çerçevesinde yapılmadığını belirterek, "Oylama yasa dışıydı ve hukukun üstünlüğünün altını oymaya yönelik bir girişimdi. Buna dayanan hiçbir bağımsızlık ilanınını tanımayacağız." dedi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi, Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etmesine rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu düzenlemişti. Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, bağımsızlık ilanını merkezi hükümetle diyalog sağlanabilmesi için dün askıya aldıklarını duyurmuştu.