Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere kimyasal saldırı için Rusya'yı suçladı

İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon: Kimyasal saldırıda hayatını kaybeden her sivilin ölümünden Rusya suçludur

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere, İdlib'te rejim güçlerinin gerçekleştirdiği kimyasal saldırı için Rusya'yı suçladı.  
 
  İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, İdlib'te rejim güçlerinin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıda Rusya'yı suçlayarak, "Her sivilin ölümünden sorumlular" açıklamasını yaptı. Fallon, ayrıca Kremlin'in Esad rejiminin "ana destekçilerinden" olduğunu söyleyerek, Rusya'nın sorumlu olduğunu belirtti. 
 
  Michael Fallon'un açıklaması, Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un Moskova ziyaretini iptal etmesinin ardından geldi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'denize dökeriz' tehdidine cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'denize dökeriz' tehdidine cevap!

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

Çamlıca Camisi'nin yüzde 80'ni tamamlandı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA