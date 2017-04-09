İngiltere kimyasal saldırı için Rusya'yı suçladı
İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon: Kimyasal saldırıda hayatını kaybeden her sivilin ölümünden Rusya suçludur
- İHA
İngiltere, İdlib'te rejim güçlerinin gerçekleştirdiği kimyasal saldırı için Rusya'yı suçladı.
İngiltere Savunma Bakanı Michael Fallon, İdlib'te rejim güçlerinin gerçekleştirdiği kimyasal saldırıda Rusya'yı suçlayarak, "Her sivilin ölümünden sorumlular" açıklamasını yaptı. Fallon, ayrıca Kremlin'in Esad rejiminin "ana destekçilerinden" olduğunu söyleyerek, Rusya'nın sorumlu olduğunu belirtti.
Michael Fallon'un açıklaması, Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un Moskova ziyaretini iptal etmesinin ardından geldi.
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