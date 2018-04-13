'İngiltere, Lefkoşa FIR hattının bir kısmının İngiliz uçaklarına tahsis edilmesini istedi

ngiliz hükümetinin olası Suriye saldırısına katılma kararının ardından gözler İngiltere'nin Güney Kıbrıs'taki iki üssüne çevrildi.

GÜNEY KIBRIS'TA HAREKETLİLİK ARTTI

İngiliz basını, adadaki İngiliz üssü Akrotiri'de hareketliliğin arttığına dikkat çekti.

İNGİLTERE'DEN "FIR HATTININ BİR KISMINI BİZE TAHSİS EDİN" TALEBİ

Güney Kıbrıs Sivil Havacılık Dairesi Direktörü Charis Antoniades de İngiltere'nin hazırlık yapma gerekçesiyle Lefkoşa FIR hattının bir kısmının İngiliz uçaklarına tahsis edilmesini talep ettiğini açıkladı.

"RUM YÖNETİMİNİN HAVA SAHASINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI"

Bununla birlikte Güney Kıbrıs hava sahasında dünden itibaren önemli değişiklikler yaşandığını aktaran Rum yetkili, hava trafiğinin büyük bölümünün doğudan batı ve güney yönlerine kaydırıldığını, bunun da kısmi yoğunluğa neden olduğunu duyurdu.

İNGİLTERE'NİN RUMLARDAN İZİN ALMASINA GEREK YOK

Güney Kıbrıs'ta 2 askeri üssü bulunan İngiltere'nin Suriye'ye olası saldırıda buradaki üslerini kullanmaya karar vermesi halinde, Güney Kıbrıslı yetkililerden izin almasına gerek yok. İngiltere bu konuda sadece Rum yetkilileri bilgilendirmekle yükümlü.

İNGİLTERE'NİN MUHTEMEL OPERASYON NOKTALARI

İngiliz Daily Mail gazetesi, 10 Nisan'da, Suriye hükümetine karşı Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde konuşlu 6 GR4 Tornado jetinin kullanılacağı iddiasını aktarmıştı.

Tornadolar, menzili 240 km’den fazla Storm Shadow füzeleri fırlatabiliyor. Bir başka saldırı seçeneği Akdeniz’deki İngiliz denizaltılardan atılabilecek Tomahawk füzeleri. Bir başka silah da Kuveyt’te konuşlu Reaper modeli, Hellfire füzeleri atabilen insansız hava araçları.

FIR HATTI NEDİR?

Uçuş Bilgi Bölgesi (Flight information region)

İçinde uçuş bilgi hizmeti ve ikaz hizmeti verilen hudutları belirlenmiş bir hava sahasıdır.

Kaynak: SPUTNIK