İngiltere merkezli STK'dan Myanmar Genelkurmay Başkanı'na tepki

Merkezi Londra'da bulunan ve Myanmar'daki insan hakları konusunda çalışan STK'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, cuma gününden bu yana Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Arakan'da son 6 gündür yaşananların geçen yıl ekim ayındaki olaylarla benzerlik gösterdiğine ancak şu anki operasyonların daha yıkıcı olduğuna değinilen açıklamada, "Uluslararası toplum, itidal ve bölgedeki ihlallerin önlenmesi çağrısı yaparken, Myanmar Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in adını özellikle vermelidir. (Hlaing) kendi üzerinde baskı hissetmeli, olanları üstlenmeli ya da utanmalıdır." ifadesine yer verildi.

Min Aung Hlaing'in Birleşmiş Milletler tarafından savaş suçu işleme şüphesiyle araştırılmasına rağmen Avrupa'daki bazı ülkelerde, Hindistan ve Japonya'daki önemli etkinliklerde "kırmızı halılarla" karşılandığına işaret edilen raporda, şu ifadeler kullanıldı:

"Avrupa ve diğer hükümetler, Min Aung Hlaing ve ordusuna, askeri ekipmanın potansiyel müşterileri olarak bakmayı bırakıp, parmaklıklar ardına gönderilmesi gereken suçlular olarak bakmalıdır. Hlaing, Burma'da (Myanmar) insan hakları ve demokratik reformaların gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. Askerleri sivilleri katlediyor. Hlaing, silahsız sivilleri vuran, bebeklerin boğazını kesen ve toplu tecavüzler yapan bir ordunun komutanı olarak bilinen uluslararası dışlanmış kişi olmalıdır."

Açıklamada, Burma Campaign UK Direktörü Mark Farmaner'ın " Sadece tek bir kişi, askerlere, Arakanlı Müslüman sivilleri öldürmeyi ve köyleri yakmayı durdurmalarını emredebilir. O kişi, Min Aung Hlaing. Askerler saldırılara başladığından bu yana, (Hlaing'e karşı) uluslararası toplumdan doğrudan bir baskı ya da eleştiri gelmedi." ifadesine yer verildi.