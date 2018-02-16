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İngiltere parlamento heyeti Katar'da

Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid el-Atiyye'nin, ülkeyi ziyaret eden İngiliz Parlamentosu heyetiyle başkent Doha'da bir araya geldi.

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Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarafların Katar ile İngiltere arasında ortak ilgi alanına giren konuları görüştüğü belirtildi ancak ayrıntı verilmedi. Liberal Demokrat Parti milletvekili Alistair Carmichael başkanlığındaki heyet iki gün önce Katar'a gelmişti.

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