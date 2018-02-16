İngiltere parlamento heyeti Katar'da

Katar Savunma Bakanlığına bağlı Manevi Yönlendirme Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, tarafların Katar ile İngiltere arasında ortak ilgi alanına giren konuları görüştüğü belirtildi ancak ayrıntı verilmedi. Liberal Demokrat Parti milletvekili Alistair Carmichael başkanlığındaki heyet iki gün önce Katar'a gelmişti.