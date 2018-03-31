İngiltere polisi Londra'da bir Rus uçağına baskın düzenleyerek 'yasaklı madde' araması yaptı

İngiliz polisi dün akşam saatlerinde Londra'da havaalanında bulunan bir Rus uçağına baskın düzenledi.

İngiltere resmi makamlarından konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, baskın düzenlenen uçağın pilotu Rusya 24 kanalına konuştu.

5-6 kişiliz İngiliz polisinin yanlarında köpeklerle uçağı izinsiz bir şekilde aradıklarını belirten pilot, ekiplerin uçakta yasaklı madde aradıklarını ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya, İngiltere'nin doğrudan Rusya'yı hedef aldığını ve baskının düşmanca olduğunu belirtti.

Rusya söz konusu baskınla ilgili olarak İngiliz makamlarından açıklama talep etti.