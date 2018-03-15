İngiltere Rus ajan Skripal'ı zehirleyen maddeyi 'tarafsız incelemeye' gönderecek

İngiltere, eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı Yulia'nın zehirlendiği maddeye ait örneklerin tarafsızca incelenmesi için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) gönderileceğini duyurdu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, zehirlenme olayındaki gelişmelerle ilgili İngiliz basınına açıklamalarda bulundu.

"Novichok" adlı kimyasal madde grubuna dahil olduğu öne sürülen ve sinir sistemi üzerinde etkili maddenin "daha adil ve tarafsız olarak ortaya çıkarılması" için numunelerin KSYÖ'ye iletileceğini belirten Johnson, ancak örneklerin Rusya'nın talep ettiği üzere Moskova'ya gönderilmesine sıcak bakılmadığına işaret etti.

Skripal'e karşı düzenlenen eylemin sorumlusunun Rusya olduğundan yüzde 99,8 emin olduğunu dile getiren İngiliz Bakan, "Korkarım ki Rusya'nın sorumlu olduğuna dair kanıtlar çok güçlü. Bu maddeyi seçmelerinin sebebi (eylemin arkasında) Rusya'nın olduğunu, başka kurumlardaki kişilere, safını değiştirmeyi düşünenlere, başka bir yaşam tarzını savunmak ya da desteklemek, alternatif değerlere inanmak isteyenlere yönelik Rusya'nın intikamını alacağını göstermektir. Bu, insanlara 'rejimimize baş kaldıranlara ne olduğuna bakın' demenin bir yoludur." dedi.

İngiliz hükümeti dün Skripal'in zehirlenmesine tepki olarak Rusya'ya yönelik yaptırım kararları alındığını, bu çerçevede 23 Rus diplomatın sınır dışı edileceğini açıklamıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İngiltere’ye yapacağı ziyaretle ilgili davetin geri çekilmesi ile Rusya’da yapılacak Dünya Kupası'na da İngiliz devlet erkanından ve kraliyet ailesinden katılım olmayacağı belirtilmişti.

İngiltere, Skripal ile kızının zehirlenmesinde Rusya tarafından imal edildiği ileri sürülen, askeri nitelikte ve sinir sistemi üzerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanıldığının kesinlik kazandığını duyurmuştu.

İngiltere 2006'da eski Rus ajanı Aleksandr Litvinenko'nun Londra'da radyoaktif bir madde ile zehirlenmesinin ardından da 4 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Takas edilen casus

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, önceki pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.