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İngiltere Savunma Bakanı Fallon Katar'a gitti

İngiltere Savunma Bakanı Micheal Fallon'un, Katar'ın başkenti Doha'da Başbakan Şeyh Abdullah bin Nasır Al Sani ile bir araya geldiği bildirildi.

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Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre Başbakan Bin Nasır, İngiltere Savunma Bakanı ve beraberindeki heyeti Doha'da kabul etti.
 
Başta Körfez krizi olmak üzere bölgesel konular ve iki ülke için ortak öneme sahip meselelerin ele alındığı görüşmede, güvenliğin yanı sıra çeşitli alanlardaki iş birliğinin güçlendirilmesi masaya yatırıldı.
 
Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

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