İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson: Her zaman birinci sınıf askeri güç olacağız

Washington merkezli Atlantik Konseyi’nde konuşan Williamson, ABD’li meslektaşı Jim Matisse ile görüşmeden önce Brexit olarak bilinen İngiltere’nin AB’den ayrılma sürecine dair yaptığı açıklamada, “İngiltere’nin AB’den ayrılmasının Avrupa’nın güvenliği ve savunması üzerinde hiçbir etkisi olmayacak. Her zaman birinci sınıf askeri bir güç olduk, her zaman da öyle olacağız” diyerek ülkesinin savunma ve askeri güç bakımından dünyanın en güçlü ülkeleri arasındaki yerini koruduğunu dile getirdi.

Williamson ayrıca, Brexit sürecine ilişkin, “Bazı noktalarda AB, vizyonumuzu sınırlıyordu ve ufka bakmamızdan bizi alıkoyuyordu, şimdi daha ileri gitmeye ve yüksekleri hedefleme konusunda artık özgürüz” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Williamson’ın Washington ziyareti, ABD’yi İngiltere’nin Brexit sonrası güvenilir bir müttefik olarak kalacağı konusunda ikna etmeyi amaçlıyor.

(Şarku'l Avsat)