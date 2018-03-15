İngiltere Savunma Bakanı Williamson: Çenenizi kapatın, defolup gidin

<p> İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson İngiltere'nin Bristol kentinde yaptığı konuşmada 23 Rus diplomatın Birleşik Krallık'tan sınır dışı edilmesi kararıyla ilgili konuşarak, "Rusya çenesini kapatmalı ve defolup gitmeli." dedi.</p>
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