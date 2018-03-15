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İngiltere Savunma Bakanı Williamson: Çenenizi kapatın, defolup gidin

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson, 23 Rus diplomatın Birleşik Krallık'tan sınır dışı edilmesi kararıyla ilgili konuşarak, 'Rusya çenesini kapatmalı ve defolup gitmeli.' dedi.

  • star.com.tr
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İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson İngiltere'nin Bristol kentinde yaptığı konuşmada 23 Rus diplomatın Birleşik Krallık'tan sınır dışı edilmesi kararıyla ilgili konuşarak, "Rusya çenesini kapatmalı ve defolup gitmeli." dedi.

 

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