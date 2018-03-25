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İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Cambridge Analytica şirketi ile anlaştığı ortaya çıktı

Facebook kullanıcılarının bilgilerini çalmakla suçlanan Cambridge Analytica şirketi ile İngiltere Savunma Bakanlığı'nın anlaştığı ortaya çıktı.

  • star.com.tr
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Middle East Eye haber sitesinde yer alan bilgilere göre İngiltere Savunma Bakanlığı 2009 yılından beri skandalları ile son dönemde kendinden bahsettiren Cambridge Analytica şirketi ile en az dört kez veri analiz hizmetleri konusunda anlaştığı ortaya çıktı.
 
İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilisi verdiği demeçte son olarak 2017'nin Aralık ayı ve Şubat 2018 arasında İngiltere Savunma Bakanlığı ve Cambridge Analytica arasında bir anlaşmanın imzalandığı belirtildi.
 
ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasında etkili olan Cambridge Analytica şirketi Facebook kullanıcılarının bilgilerini çalarak seçmenleri etkilemekle suçlanıyor. Aynı zamanda şirketin hayat kadınları ve rüşvet aracılığıyla politikacıları tuzağa düşürdüğü ortaya çıkmıştı.

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