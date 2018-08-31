İngiltere ve AB arasında Kuzey İrlanda çatlağı

İngiltere'nin Brexit Bakanı Dominic Raab, Brüksel'de AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Barnier, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ve AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır anlaşmasının önemine işaret ederek, "İrlanda sınırı konusunda garanti olmadan Brexit'te anlaşma olmayacak." diye konuştu.

İngiliz mevkidaşına Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında sınır kontrollerinin nasıl olacağını sorduğunu belirten Barnier, sınır kontrolleri konusunun müzakerelerde kritik olduğunu vurguladı.

Barnier'in yorumuna yanıt veren Raab ise İngiliz hükümetinin Kuzey İrlanda konusunda bir çözüm bulmaya istekli olduğunu ifade etti.

Raab, bugünkü görüşmede "önemli" bir ilerleme kaydettiklerini belirterek, "Brexit'e ilişkin anlaşma daha açık bir hale geliyor ki bu da olumlu bir gelişme." diye konuştu.

Brexit müzakerelerinde taraflar arasındaki en tartışmalı konulardan Birleşik Krallık toprağı olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınır düzenlemesinin nasıl olacağına ilişkin müzakereler devam ediyor.