'İngiltere ve Güney Kore'ye SAMUR ihracatı artabilir'

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen MMG Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, Ar-Ge alanında ülkenin savunma sanayisi alanında sağlanan dönüşümü öne çıkardı.

Ekinlik kapsamında ve Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi'nin moderatörlüğüyle düzenlenen "Savunma, Uzay ve Havacılık Alanında Milli Projeler" panelinde konuşan Küçük, kurumuna ilişkin bilgiler verdi.

Paletli ve zırhlı muharebe araçlarının Türkiye'de üretilmesi amacıyla 1988 yılında kurulan FNSS'nin hali hazırda Endonezya Ordusu için orta ağırlıklı sınıfta tank geliştirdiğini aktaran Küçük, tankı Endonezya'nın Kuruluş Günü'nde Endonezya'da sergilemeye hazırlandıklarını söyledi.

FNSS'nin geliştirdiği SAMUR - Seyyar Yüzücü Hücum Köprüsü (SYHK) araçların dünyanın çeşitli ülkeleri tarafından beğenildiğini anlatan Küçük, "SAMUR araçlarımız İngiltere ve Güney Kore'den talep gördü. Önümüzdeki dönemde SAMUR'da ciddi bir ihracat potansiyeli görüyoruz. Bu da bizi sevindiriyor." dedi.

"Asıl kazancımızı dışarıdan kazanıyoruz"

Umman Ordusu için hali hazırda üretilen Pars 3 araçlarının seri imalatının da devam ettiğini anımsatan Küçük FNSS'nin gelirinin yüzde 50'sinin üzerinde kısmını ihracattan sağladığını kaydetti.

Küçük şu değerlendirmelerde bulundu:

"FNSS ülkemiz için güçlü bir şekilde ihracat yapan bir firma. Asıl kazancımızı dışarıdan kazanıyoruz, kendi ayaklarımız üzerinde durmayı başardık. Ancak şu uyarıyı hem kendimize hem de diğer kurumlara yapmak zorundayım.

Tesla'dan sonra ciddi bir teknoloji dönüşümü söz konusu sektörde. Gelişmeler çoğu zaman alt sektörler tarafından tetikleniyor. Ne olur geleceğin teknolojilerine yatırım yapalım ve teknolojiyi dünyayla aynı anda yakalayalım. Artık mekanik iletimin tamamen elektronik kontrolle sağlanacağı bir döneme geçeceğiz. Araçların tamamını baştan tasarlamamız gerekecek."

"Bir arada çalışma kültürünü benimseyemedik"

Makina ve Kimya Endüstrisi (MKE) Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Taşkın, önemli bir meslek hatırasını anlattı.

Kendisinin yurt dışından çok sayıda kurum görevlisi ile yıllar boyunca çalıştığını anımsatan Taşkın, "Yıllar içinde çok şey duydum ama bir Japon'un bana söylediği şey çok kıymetli. Dedi ki: 'Sizin bir sözünüz var, bir Türk dünyaya bedel diye. Sizinle çalışınca anladım ki bu söz doğru ama iki Türk bir araya gelince de berbatsınız.' Maalesef bizler bir arada çalışma kültürünü benimseyemedik." diye konuştu.

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, savunma sanayisi Ar-Ge'sinde nitelikli ve bütüncül dönüşüm için alt geliştiricilerin seviyelendirilmesi gerektiğini belirterek, "Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın oluşturduğu kümelenme modeline burada çok önemli iş düşüyor." dedi.

"Üniversitelerle 142,5 milyon dolarlık proje gerçekleştirdik"

ASELSAN Genel Müdür yardımcısı Mustafa Kaval, ASELSAN'ın kritik teknolojilerde Ar-Ge faaliyetlerine hız verdiklerini ifade ederek, "Bugüne kadar üniversitelerle 142,5 milyon dolarlık proje gerçekleştirdik. Yurt dışındaki insan kaynaklarını da şirketimize davet ediyoruz. Bugüne kadar 96 yetişmiş personeli ülkemize kazandırmayı başardık." bilgilerini verdi.

Kurumun 4 devlet üniversitesiyle beraber Lisansüstü Eğitim Programı başlattığını anlatan Kaval, ASELSAN'ın kampüs dışındaki akademik mecra olarak nitelenebileceğini kaydetti.

"Yerli ve Milli Ulaşım Teknolojileri" panelinde ise ulaşım teknolojilerinde yenilikçi yaklaşımlar masaya yatırıldı. Etkinliğin ilk günü "İklim Değişikliği ve Yeşil Teknolojiler" sunumu ile sona erecek.

MMG Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, yarın da düzenlenecek panel, sunum ve oturumlarla devam edecek.