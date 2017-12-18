İngiltere'de ABD üssü kapatıldı

Suffolk polisinden yapılan açıklamada, ABD'nin hava üssü olarak kullandığı tesiste bugün yerel saatle 13.00'de (TSİ 16.00) gerçekleşen olayda, bir erkek şüphelinin aracını bir kontrol noktasına doğru sürdüğü kaydedildi.

Kontrol noktasında görevli ABD askeri personelinin ateş açarak müdahale etmesiyle durdurulan aracın sürücüsü, olay yerinde gözaltına alındı.

Hava üssüne giriş çıkışlar olayın ardından bir süre askıya alındı.

ABD Hava Kuvvetlerinin KC-135 tanker uçak filosunu barındıran Mildenhall Hava Üssü'nde 3 bin 200 askeri personelin yanı sıra yaklaşık 500 sivil İngiliz personelin de görev yaptığı belirtiliyor.

Üssü, İngiltere Savunma Bakanlığı personeli ile ABD askerleri koruyor.