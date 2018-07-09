İngiltere'de Brexit Bakanlığına Dominic Raab getirildi

İngiltere'de David Davis'in istifasıyla boşalan Avrupa Birliği'nden (AB) Çıkış (Brexit) Bakanlığına Dominic Raab getirildi.



İngiltere Başbakanlığından yapılan duyuruda, İskan ve Planlama Bakanı olarak görev yapan Raab'ın, ülkenin AB'den ayrılık müzakerelerini yürütmekle görevli bakanlığa atandığı kaydedildi.

Raab, 2016'daki referandum öncesinde ülkenin AB'den ayrılığı için sıkı kampanya çalışmasında bulunmuştu. Basında Raab, selefi Davis gibi "sert Brexitçi" olarak tanımlanıyor.



Oxford ve Cambridge üniversitelerinden mezun 2 çocuk babası Raab, 2010'da milletvekilliğine seçilmeden önce avukatlık yapıyordu. 44 yaşındaki bakan 2015 yılından bu yana Muhafazakar Parti iktidarlığındaki hükümetlerde çeşitli görevlerde bulundu.



Başbakan May'e büyük darbe



23 Haziran 2016'da düzenlenen referandumdan Brexit kararının çıkmasının ardından kurulan Brexit Bakanlığının başına getirilen Davis, İngiltere Başbakanı Theresa May'e sunduğu istifa dilekçesinde May'in cuma günü Brexit konulu özel bakanlar kurulu toplantısının ardından açıkladığı Brexit planını eleştirmişti.



May hükümetinin izlediği siyasetin genel yönünün İngiltere'yi "en iyi ihtimalle zayıf bir pozisyonda bırakacağı, büyük ihtimalle de kaçınılamaz bir duruma sokacağı" eleştirisinde bulunan Davis, "Şu anda izlenen taktik ve siyaset İngiltere'nin ortak pazar ve Gümrük Birliği'nden ayrılma ihtimalinin giderek azaldığını gösteriyor." ifadesini kullanmıştı.



May'in bugün parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasına giderek, milletvekillerini Brexit süreci ile kabinenin cuma günü kabul ettiği stratejiye ilişkin bilgilendirmesi bekleniyor.



Davis'in istifası, AB ile yeni müzakere sürecinde kabinede zorlukla destek toplamış May'e büyük darbe olarak değerlendiriliyor.



May'in başkanlığında geçen cuma düzenlenen Brexit konulu özel bakanlar kurulu toplantısının ardından, AB'de "Mallar için serbest ticaret bölgesi" teklif edilmesinin kararlaştırıldığı duyurulmuştu.



Brexit



İngiltere, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.



Haziran 2017'de başlayan müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve dönemin İngiltere Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.



Taraflar, geçen yılın sonunda vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı. Son aşamada, tarafların gelecekte inşa edecekleri ticari ilişkiler, dış politika, terör ve uluslararası suçla mücadele, savunma ve güvenlik konularında iş birliğine yönelik müzakereleri devam ediyor.