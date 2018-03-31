İngiltere'de havalimanında yangın

Cuma günü, yerel saatle 17.00'de yaşanan olay sonrası tüm uçuşlar iptal edilmiş, terminal binaları boşaltılmıştı. Havalimanından yapılan son açıklamada uçuşların normale döndüğü belirtilse de yolculardan yola çıkmadan önce havayolu şirketleri ile iletişime geçmeleri istendi.

Park halindeki bir servis aracının alev almasıyla patlak veren yangının teknik bir arızandan kaynaklandığı belirtildi.

Yangın paskalya tatilinin ilk gününe denk gelince olaydan binlerce kişi etkilendi.

(Euronews)