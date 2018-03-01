İngiltere'de konut fiyatları yüzde 0,3 azaldı

Nationwide konut endeksi verilerine göre, şubat ayında konut fiyatları geçen yılın ağustos ayından bu yana aylık bazda ilk kez gerileyerek yüzde 0,3 azalış gösterdi.

Ülke genelinde yıllık bazda konut fiyatları ise şubat ayında yüzde 2,2 artış kaydetti.

Bir önceki ayda (ocak) konut fiyatları yıllık bazda yüzde 3,2 artış göstermişti.

Nationwide’dan yapılan açıklamada, tüketici güvenindeki azalışın, hane gelirlerindeki daralmanın ve Londra gibi önemli konut pazarlarındaki aktivitenin hız kesmesinin ülke genelinde konut fiyatlarının gerilemesinde rol oynadığı bildirildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Nationwide Baş Ekonomisti Robert Gardner, “Noel dönemi ve bu yılın başında satışlar görece yumuşak seyrediyor. Tüketici güvenindeki azalma ve hane halkının gelirlerindeki daralma etkisini hissettiriyor.” ifadelerini kullandı.