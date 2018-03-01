Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'de konut fiyatları yüzde 0,3 azaldı

İngiltere’de konut fiyatları geçen yılın ağustos ayından bu yana aylık bazda ilk kez gerileyerek, şubat ayında yüzde 0,3 azaldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Nationwide konut endeksi verilerine göre, şubat ayında konut fiyatları geçen yılın ağustos ayından bu yana aylık bazda ilk kez gerileyerek yüzde 0,3 azalış gösterdi.

Ülke genelinde yıllık bazda konut fiyatları ise şubat ayında yüzde 2,2 artış kaydetti.

Bir önceki ayda (ocak) konut fiyatları yıllık bazda yüzde 3,2 artış göstermişti.

Nationwide’dan yapılan açıklamada, tüketici güvenindeki azalışın, hane gelirlerindeki daralmanın ve Londra gibi önemli konut pazarlarındaki aktivitenin hız kesmesinin ülke genelinde konut fiyatlarının gerilemesinde rol oynadığı bildirildi.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan Nationwide Baş Ekonomisti Robert Gardner, “Noel dönemi ve bu yılın başında satışlar görece yumuşak seyrediyor. Tüketici güvenindeki azalma ve hane halkının gelirlerindeki daralma etkisini hissettiriyor.” ifadelerini kullandı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin’de terör örgütü DEAŞ ile PKK omuz omuza

Afrin’de terör örgütü DEAŞ ile PKK omuz omuza

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Ejderhaya benzemek için her şeyi yaptı

Ejderhaya benzemek için her şeyi yaptı

Emekliye 48 ay vadeli kredi

Emekliye 48 ay vadeli kredi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA