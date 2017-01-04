Ýngiltere'de polisin öldürdüðü kiþi Müslüman çýktý

Ýngiltere'de polisin önceki gün düzenlediði operasyonda vurularak öldürülen kiþinin Pakistan asýllý Müslüman Ýngiliz vatandaþý olduðu bildirildi.

Bradford kenti yakýnýndaki M62 otoyolunda önceki akþam düzenlenen operasyonda polisin kurþunlarýyla hayatýný kaybeden kiþinin kimliði Pakistan asýllý Müslüman Ýngiliz vatadaþý Muhammad Yassar Yaqub (28) olarak açýklandý.

Yasa dýþý silah bulundurduðu yönünde alýnan ihbar üzerine kullandýðý araç otoyolda polis tarafýndan durdurulan bir kiþinin öldürüldüðü bildirilmiþti.

Yaqub, polisin açtýðý ateþ sonucunda ön camýna 3 kurþunun isabet ettiði aracýnýn içinde hayatýný kaybetmiþti.

Polis Yaqub’un aracýnda yapýlan aramada yasa dýþý bir silah bulduðunu açýklarken, Baðýmsýz Polis Þikayetleri Komisyonu olayla ilgili bir soruþturma baþlattý.

Yaqub’un cesedine bugün otopsi yapýlmasý ve olayla ilgili güvenlik kamerasý görüntülerinin incelenmesi bekleniyor.

Ýngiltere ve Galler’de son 9 ayda polisin açtýðý ateþe sonucu hayatýný kaybeden 5’inci kiþi olan Yaqub’un, 2009 yýlýnda cinayete teþebbüs suçuyla yargýlandýðý ancak delil yetersizliðinden beraat ettiði bildirildi.

Yaqub’un aile fertleri olayla ilgili yorum yapmaktan kaçýnýrken, Ýngiliz ulusal basýnýnýnda yer alan haberlerde Yaqub’un ölümünün uyuþturucu baðlantýlý olabileceði iddiasýna yer verildi.

Bradford'da protesto

Öte yandan dün akþam saatlerinde Bradford'da bir grubun Yaqub’un öldürülmesini protesto için bir otoyolu trafiðe kapattýðý bildirildi.

Yerel basýnda yer alan haberlere göre polisin müdahale etmediði gösteri olaysýz sona erdi.

Yaklaþýk 100 kiþinin katýldýðý protestoyla ilgili sosyal medyada paylaþýlan görüntülerde göstericilerin "Polis cinayet iþleme" yazýlý bir pankart taþýdýklarý görüldü.

Ana muhalefetteki Ýþçi Partisinin Bradford milletvekili Naz Shah bölge halkýna itidal çaðrýsýnda bulundu.

Olayla ilgili soruþturma açýldýðýný hatýrlatan Shah, sonucun sabýrla beklenmesi gerektiðini ifade etti.

Shah, nüfusunun yarýya yakýnýný azýnlýklarýn oluþturduðu Bradford'da gerilimin artmamasý için devreye giren cemaat liderlerine de teþekkür etti.