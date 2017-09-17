İngiltere'de terör tehdit seviyesi düşürüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da önceki gün metroda yaşanan bombalı terör saldırısının ardından en üst dereceye çıkarılanterör tehdit seviyesi düşürüldü.

İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, saldırının ardından "kritik"e çıkarılan terör tehdit seviyesinin bir alt derece olan "ciddi"ye düşürüldüğünü açıkladı.

İngiltere'de terör tehdidi 5 basamakta değerlendiriliyor. "Kritik" seviyesi, her an bir terör saldırısı olabileceğine dair somut bir istihbaratın olduğu anlamına gelirken "ciddi" seviyesi, böyle bir istihbarat olmamakla birlikte saldırının kuvvetle muhtemel görüldüğünü gösteriyor.

Terör tehdit seviyesinin "kritik"te tutulduğu sırada İngiliz polisi, olayla bağlantılı kişilere yönelik yürüttüğü operasyonlarda dün biri 18, diğeri de 21 yaşında iki erkeği gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

İngiliz emniyeti, güvenlik kamerası kayıtlarından ve görgü şahitlerinin ifadelerinden yola çıkarak zaman ayarlı olduğu belirlenen bombayı vagona bırakan kişinin kimliğini belirlemeye ve tek başına hareket edip etmediğini bulmaya çalışıyor.

Cuma sabahı yerel saatle 08.20'de (TSİ 10.20) Londra'nın güneybatısındaki Parsons Green istasyonunda metro vagonuna konulan el yapımı patlayıcı infilak etmişti. İngiliz polisi, 30 kişinin yaralandığı olayın terör saldırısı olduğunu belirtmiş ve beyaz bir kova içindeki bombanın tam olarak patlatılamadığını bildirmişti.