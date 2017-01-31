İngiltere'de 'Trump'a acele davet' tepki çekti

İngiltere'de "devlet ziyaretleri" renkli törenlere sahne oluyor. Birleşik Krallık'ı ziyaret eden ülkenin cumhurbaşkanı ya da devlet başkanı Kraliçe'nin başkent Londra'daki resmi konutu Buckingham Sarayı'nda ağırlanıyor. Londra'daki Pall Mall caddesinde resmi geçit törenleri ve top atışları yapılıyor. Kraliçe devlet başkanı onuruna yemekler veriyor, kraliyet ailesi üyeleri de bu davetlere katılıyor.

90 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tahtta çıktığı 1952 yılından bu yana, 109 "devlet ziyaretine" ev sahipliği yaptı. 1952 yılından beri İngiltere'ye Türkiye'den ise üç devlet ziyareti gerçekleşti. 2011 yılında Abdullah Gül, 1988 yılında Kenan Evren, 1967 yılında ise Cevdet Sunay Kraliçe'nin davetlisi olarak İngiltere'ye geldi. Devlet başkanı düzeyindeki ziyaretler, İngiltere ile davet edilen ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme isteği olarak değerlendiriliyor.

"May acele etti" eleştirisi

İngiltere Başbakanı Theresa May geçen hafta ABD'ye yaptığı ziyarette, Trump'a devlet ziyareti davetini iletmişti. Bazı İslam ülkeleri vatandaşlarına yönelik vize yasağı kararıyla dünya genelinde tepkiye neden olan Trump'a yapılan davet, İngiltere'de eleştiriliyor. İngiliz Parlamentosunda Trump'a yapılan davetin geri alınması için başlatılan imza kampanyasına şimdiye kadar bir milyon 650 binden fazla kişi imza attı.

Ülkenin eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Peter Ricketts da May’i davet için acele etmekle suçladı. Ricketts konuya ilişkin mektubunda, Trump’a yapılan davetin çok erken olduğunu belirterek, "Kraliçe’ye böyle bir davet için tavsiyede bulunmadan önce Trump’ın nasıl bir başkanlık yapacağını bekleyip görmek daha bilgece olurdu. Kraliçe zor durumda bırakıldı." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw da Guardian gazetesinde yer alan makalesinde, bazı şeylerin yapılacak ticaret anlaşmalarından daha önemli olduğunu belirterek, May'e Müslüman nüfusa değer verdiğini göstermesi gerektiğini kaydetti. Straw, ziyaretin planlama için ertelenebileceğini ifade etti.

Bush ve Obama'dan sonra

İngiltere'ye ABD'den, Kraliçe'nin tahtta bulunduğu 1952 yılından bu yana iki devlet başkanı düzeyinde "devlet ziyareti" gerçekleşti. George W. Bush 2003 yılında, Barack Obama ise 2011 yılında Kraliçe'nin davetlileri olarak İngiltere'yi ziyaret ettiler.

Trump'ın başkanlığının sadece 7'nci gününde İngiltere'ye çağrılması ise dikkati çekti. George W. Bush başkan görevine geldikten 978 gün sonra, Obama ise başkanlığının 758'inci gününde İngiltere'ye "devlet ziyaretinde" bulunmak üzere davet edilmişti.

İngiltere'nin ilk kadın Başbakanı Margaret Thatcher'in iyi ilişkilerinin olduğu ABD'nin eski başkanı Ronald Reagan ülkeye devlet başkanı ziyaretinde bulunmazken, eski başkanlardan George H.W. Bush ile Bill Clinton da İngiltere'ye sadece resmi ziyaret yapmışlardı.

İngiltere Kraliçesi'nin resmi konutu Buckingham Sarayı bu yıl ülkeye yapılacak iki devlet ziyaretini de henüz açıklamadı. Dolayısıyla, Trump'ın ülkeye yapacağı ziyaretin tarihi henüz bilinmiyor. Ancak İngiliz basını Trump'ın ziyareti gerçekleşirse, bunun "ilk tartışmalı ziyaret olmayacağını" bildiriyor. Çin Devlet Başkanı'nın önceki yılki ziyareti ve Suudi Kralı'nın 2007 yılındaki ziyaretinin de tepkiyle karşılandığı anımsatılıyor.