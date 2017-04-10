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Johnson: ABD, Suriye'yi yeniden vurabilir

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD'nin Suriye'yi yeniden vurabileceğini söyledi.

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İngiliz bulvar gazetesi The Sun'a demeç veren Johnson, ABD'nin, Suriye'nin Humus kenti yakınlarındaki Şayrat hava üssünü vurarak batıdan 'açık ve herkesin desteklediği bir mesaj' ilettiğini savundu.

Johnson, "Bunu yeniden yapabilirler" diye devam etti.

Şayrat üssünün vurulması emrini veren ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD yönetiminde son birkaç yıldır olmayan bir azim ve kararlılık gösterdiğini ifade eden Johnson, "ABD'nin eyleminin Suriye'de oyunun kurallarını değiştirdiğine şüphe yok" dedi.

Johnson, Suriye ordusunun İdlib'de kimyasal saldırı düzenlediği iddiaları sonrası ABD'nin Suriye'yi vurması ardından Moskova'ya bugün gerçekleştirmeyi planladığı ziyaretini iptal etmişti.

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