İngiltere'den beklenen Suriye karar geldi: ABD ve Fransa'nın yanında yer alacak

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kabine'nin, insani sıkıntıyı rahatlatmak ve Esad rejimi tarafından daha fazla kimyasal silah kullanılmasının önüne geçmek için harekete geçilmesi gerekliliği konusunda anlaşmaya vardığı" ifade edildi.
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