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İngiltere'den beklenen Suriye karar geldi: ABD ve Fransa'nın yanında yer alacak

Suriye ile ilgili olarak bakanlarını acil toplantıya çağıran İngiltere Başbakanı Theresa May, kimyasal silah kullanımını önlemek için ABD ve Fransa'yla yola devam kararı aldı.

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Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, "Kabine'nin, insani sıkıntıyı rahatlatmak ve Esad rejimi tarafından daha fazla kimyasal silah kullanılmasının önüne geçmek için harekete geçilmesi gerekliliği konusunda anlaşmaya vardığı" ifade edildi. 

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