İngiltere'den beklenen Suriye karar geldi: ABD ve Fransa'nın yanında yer alacak Suriye ile ilgili olarak bakanlarını acil toplantıya çağıran İngiltere Başbakanı Theresa May, kimyasal silah kullanımını önlemek için ABD ve Fransa'yla yola devam kararı aldı.