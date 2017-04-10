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İngiltere'den Çin'e 17 günlük raylı ticaret başladı

İngiltere'nin Essex kentinden hareket eden 30 vagonluk ilk yük treni, yaklaşık 12 bin kilometreyi 17 günde katederek Çin'i doğusundaki Zhejiang eyaletine ulaşacak.

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İngiltere ve Çin arasında doğrudan mal taşıyacak olan ilk yük treni hizmete girdi.

İngiltere’nin Essex kentinden hareket eden 30 vagonluk ilk yük treni, yaklaşık 12 bin kilometreyi 17 günde katederek Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletine ulaşacak.

İngiliz ihraç mallarını Çin pazarına ulaştıracak olan yük treninin Fransa, Belçika, Almanya, Polonya, Beyaz Rusya, Rusya ve Kazakistan üzerinden geçtikten sonra Zhejiang'a 27 Nisan'da ulaşması bekleniyor.

İlk yük treni seferinde ağırlıklı olarak İngiltere’de üretilen viski, bira, gazlı içecekler, gıda takviyeleri ve bebek ürünleri yer aldı.

Uluslararası nakliye şirketi DP World'ün Üst Yöneticisi Sultan Ahmed Bin Sulayem, konuya ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere’den tren yolu ile mal ticaretinin deniz yoluyla ulaştırmaktan daha hızlı, hava yoluyla ulaştırmaktan ise daha ucuz olduğunu belirtti.

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