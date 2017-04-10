İngiltere'den Çin'e 17 günlük raylı ticaret başladı

Yat yangınının failleri Mobese’ye yakalandı

Marmaris’te bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı yat yangınıyla ilgili şüpheliler Mobese kayıtları ile yakalandı. 2 İngiliz şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.