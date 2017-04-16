Son Dakika Haberleri E-gazete 16Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'den Esma Esed'e büyük şok!

İngiliz milletvekilleri Beşar Esed'in eşi hakkında sürpriz bir talepte bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bir grup İngiliz milletvekili, 'Suriye'nin propaganda çarkının bir parçası' olduğu gerekçesiyle, İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in eşi Esma Esed'in İngiltere vatandaşlığından çıkarılmasını talep etti.

Sunday Times gazetesinin haberine göre milletvekilleri, söz konusu çağrı mektubunu İçişleri'ne dün gönderdi.

'ESED'İN PEŞİNE DÜŞME VAKTİ GELDİ'

Rusya: ABD, İdlib saldırısını Suriye ordusuna saldırmak için bahane olarak kullandı. Gazeteye konuşan muhafazakar parti milletvekili ve parlamentonun dışişleri komitesi üyesi Nadhim Zahawi, "(Suriye Devlet Başkanı) Esed'in her yoldan peşine düşme vakti geldi. Buna, savaş suçu işleyen propaganda çarkının bir parçası olan bayan Esed de dahildir" dedi.

Suriye liderinin eşi hem Suriye hem de İngiltere vatandaşlığına sahip.

ESMA ESED'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Milletvekillerinin çağrısı, Esma Esed'in Facebook, Instagram ve Telegram gibi sosyal ağlar üzerinden, İdlib'de kimyasal silah kullanımı sonucu 100'den fazla kişinin ölmesine dair mesaj ve haberler paylaşması üzerine geldi. Esed, olaydan Suriye'yi sorumlu tutan Batı'yı konu hakkında dezenformasyon üretmekle suçlamıştı.

Söz konusu paylaşımların birinde Esed, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı İvanka Trump'a seslenerek, "Neden Beyaz Miğferler'in Kefraya katliamından sorumlu olduğunu itiraf etmiyorsun" diye de sormuştu.

İdlib'de saldırı düzenlediklerini reddeden Suriye yönetimi, Şam'ın 2014'ten bu yana kimyasal silaha sahip olmadığını ve ordununun asla sivillere saldırıda bulunmadığını iddia ediyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başbakanlıktan Yıldırım'a özel klip

Başbakanlıktan Yıldırım'a özel klip

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

Tüm ilçeleri 'Evet' diyen iller

Türkiye sandık başında

Türkiye sandık başında

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA