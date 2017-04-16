İngiltere'den Esma Esed'e büyük şok!

Bir grup İngiliz milletvekili, 'Suriye'nin propaganda çarkının bir parçası' olduğu gerekçesiyle, İçişleri Bakanlığı'na çağrıda bulunarak, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in eşi Esma Esed'in İngiltere vatandaşlığından çıkarılmasını talep etti.

Sunday Times gazetesinin haberine göre milletvekilleri, söz konusu çağrı mektubunu İçişleri'ne dün gönderdi.

'ESED'İN PEŞİNE DÜŞME VAKTİ GELDİ'

Rusya: ABD, İdlib saldırısını Suriye ordusuna saldırmak için bahane olarak kullandı. Gazeteye konuşan muhafazakar parti milletvekili ve parlamentonun dışişleri komitesi üyesi Nadhim Zahawi, "(Suriye Devlet Başkanı) Esed'in her yoldan peşine düşme vakti geldi. Buna, savaş suçu işleyen propaganda çarkının bir parçası olan bayan Esed de dahildir" dedi.

Suriye liderinin eşi hem Suriye hem de İngiltere vatandaşlığına sahip.

ESMA ESED'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Milletvekillerinin çağrısı, Esma Esed'in Facebook, Instagram ve Telegram gibi sosyal ağlar üzerinden, İdlib'de kimyasal silah kullanımı sonucu 100'den fazla kişinin ölmesine dair mesaj ve haberler paylaşması üzerine geldi. Esed, olaydan Suriye'yi sorumlu tutan Batı'yı konu hakkında dezenformasyon üretmekle suçlamıştı.

Söz konusu paylaşımların birinde Esed, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı İvanka Trump'a seslenerek, "Neden Beyaz Miğferler'in Kefraya katliamından sorumlu olduğunu itiraf etmiyorsun" diye de sormuştu.

İdlib'de saldırı düzenlediklerini reddeden Suriye yönetimi, Şam'ın 2014'ten bu yana kimyasal silaha sahip olmadığını ve ordununun asla sivillere saldırıda bulunmadığını iddia ediyor.