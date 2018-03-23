İngiltere'nin ardından Letonya ve Çek Cumhuriyeti de Rus diplomatları sınır dışı ediyor İngiltere ile Rusya arasında yaşanan casus krizinin ardından iki ülke karşılıklı olarak birbirinin diplomatları hakkında sınır dışı kararı vermiş, Avrupa Birliği ise Rusya'daki büyükelçisini geri çekmişti. Son olarak Letonya ve Çek Cumhuriyeti de ülkelerindeki Rus diplomatların kovulacağını açıkladı