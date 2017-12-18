İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği çalışanı Dykes'in katili yakalandı

Lübnan Emniyet Müdürlüğünden bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi gecesi bir otoyol kenarında cesedi bulunan İngiltere'nin Beyrut Büyükelçiliği çalışanı Dykes'in katilinin yakalandığını söyledi.

Farklı suçlardan sabıkası olan ve cinayeti itiraf eden katilin, 35 yaşında Lübnanlı taksi şöförü olduğunu belirten yetkili, zanlının sorgusunun devam ettiğini ve olayda siyasi bir nedenin olmadığını vurguladı.

Lübnan İçişleri Bakanı Nihad el-Menşuk, sosyal medya hesabından bugün yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını, katilin hızlı bir şekilde yakalandığını ve Lübnan'ın yabancılar için güvenli bir ülke olduğunu ifade etti.

Başkent Beyrut'un kuzeydoğusundaki Metn bölgesindeki otoyol kenarında cumartesi gecesi polis ekiplerince Dykes'in cesedi bulunmuştu. Adli tıp kurumunda yapılan inceleme sonucunda, İngiliz diplomatın öldürülmeden önce tecavüze uğradığı, ölüm nedeninin ise boğulma olduğu tespit edilmişti.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada Dykes'in, gece yarısı eğlenmek için gittiği bardan çıktığı ve bir taksiye bindiği bilgisine ulaşılmıştı.

Daha önce Irak ve Libya'da çalışan Dykes, Ocak 2017'den bu yana Lübnan'da İngiltere hükümetine bağlı Uluslararası Kalkınma Departmanı'nda görev yapıyordu.