İngiltere'nin Birmingham kentinde, art arda iki caminin hedef alındığı saldırılar gerçekleşti.

Adada, Müslüman toplumun yoğun yaşadığı kentlerden Birmingham'daki saldırılara ilişkin polis açıklama yaptı.

Açıklamada, dün akşam yerel saatle 22.00'de (TSİ 00.00) yatsı namazı sırasında "Qamarul İslam" ile 20 dakika sonra yine aynı bölgedeki "Al-Hijrah" Camilerine sapanla demir bilye atıldığı bildirildi.

Saldırı sonucu camların kırıldığı camilere yönelik alınan önlemler kapsamında itfaiye araçları sevk edildiğini belirten Birmingham polisi, yaralanan olmayan olay hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Polis, olayın görgü tanıklarına, yetkililerle iletişime geçmesi çağrısında bulundu.

Qamarul İslam Camisi İmamı Usman Hüseyin saldırıyla ilgili ada basınına yaptığı açıklamada, olay anında korktuklarını ve şimdi de endişeli olduklarını vurgulayarak, "Cemaat, birilerinin silahlı saldırısına uğradıklarını düşündü." dedi.

Birmingham Merkez Camisi yetkilisi Nassar Mahmood da saldırıya tepki göstererek, Müslüman toplumun "eşi benzeri görülmemiş seviyede İslamofobi ile karşı karşıya kaldığını" söyledi.

İngiltere'de Müslümanlara yönelik saldırıları izleyen hükümet destekli "Tell Mama" adlı kuruluş, her iki saldırıyı da kınadığını duyurdu.

Kuruluş, geçen yıl ve bu yıl ada genelinde gerçekleşen terör saldırılarının ardından ülkede Müslüman karşıtı nefret suçları ve İslamofobik saldırılarda dikkati çeken bir artış yaşandığını bildirmişti.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta yaklaşık 2 milyon 800 bin Müslüman yaşıyor. Müslümanlar nüfusun yüzde 4,4'ünü oluşturuyor.