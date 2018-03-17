İngiltere'nin Kuzey Buz Denizi'nde bulunan nükleer denizaltısı buzları kırarak ortaya çıktı

Eski Rus ajanı Skripal ve kızının İngiltere'de sinir gazıyla zehirlenmesinin ardından başlayan İngiltere Rusya gerilimi sürüyor. Karşılıklı diplomatların sınır dışı edilmesi kararının ardından iki taraftan da hamleler gelmeye devam ediyor. Son olarak Londra yönetimi Kuzey Buz Denizi'nde duran nükleer denizaltı HMS Trechant'ı ortaya çıkarmaya karar verdi. İngiltere Başbakanı May'in açıkladığı son yaptırımların ardından dev denizaltı buzları kırarak ortaya çıktı.

İngiliz basınında büyük heyecan yaratan bu hamle 'soğuk savaş', 'buz kırıcı' gibi başlıklarla manşetlere taşındı.

İngiltere Başkanı Theresa May, İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıklamıştı. May, tehlikeye ilişkin kanıt olması durumunda İngiltere'deki Rusya'ya bağlı varlıkları dondurabileceğini söylemişti. Rusya'nın İngiltere Büyükelçiliği, İngiltere'nin diplomat hamlesinin 'düşmanca ve kabul edilemez' olduğunu açıklamıştı. Rusya İngiltere'de yaşayan ve gidecek vatandaşlarına uyarı mesajı yayınladı.

(Hürriyet)