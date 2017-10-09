İngiltere'nin, Kuzey Kore ile olası bir savaş durumuna karşı hazırlıklar yaptığı öne sürüldü

İngiliz Daily Mail Gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Kuzey Kore ile yalnızca tek bir şey işe yarayacak" sözlerinin ardından İngiltere'de hazırlıkların başladığına değindi.

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberde, Pyonyang yönetimiyle bir savaş olması durumunda İngiltere'nin nasıl karşılık vereceğine ilişkin yetkililere plan hazırlamaları talimatı verdiğini, önerilen seçenekler arasında Kore yarımadasına yeni uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'in yerleştirilmesinin olduğunu öne sürdü. Plana göre gönderilecek bu geminin bölgedeki Amerikan savaş gemilerine katılması planlanıyor.

Bir İngiliz hükümeti yetkilisi, "Gönderebileceğimiz çok sayıda gemimiz var. Eğer güneye yönelirlerse, İngilizler'in yeni hava donanması da zorlayacaktır" dedi.

Savunma Bakanı Michael Fallon, geçen hafta katıldığı konferansta, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin rahatsızlık verici olduğunu, Jeremy Corbyn'in asla nükleer silah kullanılmayacağı açıklamasına karşılık, Manchester ve Londra'nın Kuzey Kore'ye Los Angeles'tan daha yakın olduğunu belirtti. Irak ve Afganistan'da yaşamlarını yitirmelerine rağmen, yabancı ülkelerle savaşmaları için asker gönderme konusunda halkın hassas olmaması gerektiğini de söyledi. Bunun, eğer yardım gerekirse gemi, uçak gibi destek göndermek anlamına geleceğini belirtti.