İngiltere'nin Ortadoğu danışmanı General Tom Beckett Mısır'da

İngiltere'nin Kahire Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada Kıdemli Danışman Tom Beckett'in iki ülke arasında ortak askeri eğitim fırsatlarını görüşmek ve teröre karşı ortak hareket etmek konularını görüşmek üzere Mısır'a ulaştığı belirtildi.

Aynı zamanda yapılan açıklamada General Tom Beckett'in Mısır ziyareti, İngiltere'nin bu yıl gerçekleştireceği yüksek düzey ziyaretin sonuncusu olduğu ifade edildi.

Beckett, Mısır Savunma Bakanı ve askeri yetkililerle biraraya gelerek askeri angajman planlarını konuşacak ve Libya, Yemen ve Katar dahil olmak üzere bölgesel endişeler dile getirilecek.

İngiltere'nin Mısır Büyükelçisi John Casson, " İngiltere ve Mısır'ın savunma ortaklığı güçlü ve güçleniyor. Mısır'da olduğu gibi İngiltere'de de terör tehdidine karşıyız. Birlikte çalışarak bunun üstesinden gelebiliriz" dedi.

Mısırlı askeri yetkililer en son geçtiğimiz Nisan ayı ortalarında İngiltere'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti.