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İnsan genomu araştırmalarının öncüsü Sir John Edward Sulston öldü

Nobel ödüllü bilim adamı Sir John Edward Sulston hayatını kaybetti.

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Sulston, insan gen haritasının deşifresine önemli katkılarda bulunmuştukurucusu olduğu The Wellcome Sanger Enstitüsü acı haberi doğruladı.

BİLİM DÜNYASINA BÜYÜK KATKILAR SAĞLADI

Enstitü Başkanı Mike Stratton, John Edward Sulston'ın genomu kısıtlama olmadan herkese açık hale getirme konusunda yılmadan çalıştığına işaret ederek, bilim dünyasına tarihi ve önemli katkılarda bulunan Sulston'ın acı kaybının derinden hissedildiğini ifade etti.

Sir John Edward Sulston, Sydney Brenner ve H. Robert Horvitz, bir solucanın hücrelerinin gelişimiyle ilgili çalışmaları sayesinde 2002'de Nobel ödülüne layık görülmüşlerdi. Sulston, Brenner ve Horvitz, solucan organizmasının gelişmesini ve hücrelerinin programlı ölümünü yöneten kilit öneme sahip genleri saptamışlardı.

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