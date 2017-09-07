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İnsan Hakları İzleme Örgütü Myanmar vahşetinin uydu görüntülerini paylaştı

Myanmar'ın Müslümanlara yönelik katliam ve vahşetlerinin tüm dünyada tepkiyle karşılanmasının ardından İnsan Hakları İzleme Örgütü yakılan köylerin uydu görüntülerini paylaştı.

  • star.com.tr/ Yaser EMRE
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İnsan Hakları İzleme Örgütü, Myanmar ve aşırıcı Budist çetelerinin yakmış olduğu 700 köyün uydu görüntülerini paylaştı.
 
Yayınlanan görüntülerde köylerin tamamen yakıldığı görüldü.
 
Aynı zamanda BM'nin açıkladığı son rakamlara göre 140 binin üstünde Rohingyalı göçe mecbur bırakılarak, Bangladeş'e sığınmak zorunda kaldı.

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