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İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün Mısır'daki sistematik işkenceyle ilgili raporu yayınlamasının ardından Mısır, siteye erişimi yasakladı

Darbeci General Sisi, İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün ülkedeki işkencelere yönelik yayınladığı raporun ardından, kurumun web sitesine erişimi yasakladı.

  • star.com.tr/ Yaser Emre
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İnsan Hakları İzleme Örgütü Çarşamba günü yayınladığı raporda Mısır'da keyfi tutuklamaların, zorla kayıpların ve sistematik işkencelerin görüldüğüne dair bir rapor yayınlamıştı.
 
Raporun yayınlanmasının ardından Mısır, örgütün sitesine erişimi yasakladı.
 
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ülkenin adını değiştirdiği ve son yıllarda insan hakları alanında kaydedilen ilerlemeyi dikkate almadığı gerekçesiyle söz konusu rapor yalanlandı.
 
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahmed Ebu Zeid, "İnsan Hakları İzleme Örgütü, kendisine sponsor olan kuruluşların doğrutulsunda bu raporu yayınladı" dedi.

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