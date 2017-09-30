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Interfaks'tan kritik iddia: Türkiye İdlib'e askerlerini yerleştirmeye başladı

Rusya Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Suriye’de oluşturulan son dördüncü İdlib çatışmasızlık ve güvenlik bölgesine TSK'ya bağlı denetim güçleri yerleşmeye başladığı iddia edildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı kaynakları, Astana anlaşması uyarınca Suriye’de oluşturulan son dördüncü İdlib çatışmasızlık ve güvenlik bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı denetim güçlerinin yerleşmeye başladığını duyurdu.

İnterfaks ajansına Suriye’nin kuzeyinde son gelişmeler hakkında bilgi veren Rus askeri kaynaklar, “Son Astana Suriye görüşmelerinde oluşturulması karara bağlanan İdlib çatışmasızlık ve güvenlikli bölgesine üç garantör ülkeden şimdilik sadece Türkiye güvenliği sağlayacak (askeri polis) olarak tabir ettiğimiz denetçi gücü bölgeye konuşlandırmaya başladı"

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