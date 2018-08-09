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Irak: “ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları reddediyoruz”

Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımları reddettiğini açıkladı.

  • İHA
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Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Mahcub yaptığı açıklamada, büyük zararlara yol açacak herhangi bir ülkeye yapılacak ambargoyu reddettiklerini belirterek, dünya toplumunu ABD’nin bu girişiminden caydırmak için baskı yapmaya çağırdı.
 
İran’ın, Irak’a zor günlerde göstermiş olduğu tavrı hatırlatan sözcü, ülkesinin terör örgütü DEAŞ ile mücadelesinde İran’ın büyük destek verdiğini söyledi.
 
Irak Başbakanı Haydar İbadi dün yaptığı açıklamada, yaptırımların stratejik hata olduğunu kaydederek, “Onaylamamamıza rağmen halkımızı korumak için buna bağlı kalacağız” demişti.
 

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