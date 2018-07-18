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Irak, ABD'nin verdiği silahları peşmergeye verecek

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ABD’nin Irak’a yardım çerçevesinde verdiği askeri silahlardan peşmergeye de vereceğini açıkladı.

  • İHA
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Irak Başbakan Haydar İbadi, ABD’nin Irak’a yardım çerçevesinde verdiği silahlardan peşmerge güçlerine de verilmesini onayladığı bildirildi. Peşmerge Güçleri Genel Kurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Karaman Şeyh Kemal yaptığı açıklamada, ABD’nin Irak’a verdiği askeri destek çerçevesinde peşmerge güçlerine bağlı 3. ve 4. tugaylar silah verilmesi gerektiğini ancak Bağdat’ın onaylamaması nedeniyle desteğin durduğunu belirtti.
 
İbadi’nin ABD’nin Irak’a yardım çerçevesinde verdiği silahlardan peşmerge güçlerine de verilmesini onayladığını bildiren Kemal, “İbadi, ABD’nin verdiği askeri desteğin peşmergeye ağır silah değil hafif silahlar verilecek. Buna göre peşmergeye askeri araçlar, ambulans ve yük araçları verilecek” şeklinde konuştu.

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