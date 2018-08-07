Irak Başbakanı İbadi: Halkımızın zarar görmemesi için (ABD'nin İran'a yaptırım kararına) uyacağız
ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararıyla ilgili konuşan Irak Başbakanı İbadi, 'İran'a yaptırımlarla ilgilenmeyeceğiz, ancak halkımızın zarar görmemesi için buna uyacağız.' dedi.
- AA
Cumhurbaşkanı Masum, "El-Hurra Irak" televizyonuna verdiği mülakatta, "Irak'ın durumu ve İran ile ilişkimizin doğası gereği ABD'nin İran'a yaptırımlarına uymamız zor olur." dedi.
Masum, Irak'ın hâlihazırdaki çatışma ortamında taraf olmaması gerektiğini de kaydetti.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında konuya değinerek, "Irak olarak uluslararası yaptırımlara karşıyız. Irak, bunun tecrübesini yaşadı. Yaptırımlar ülkeyi ve halkı yordu." diye konuştu.
"Halkımızın zarar görmemesi için uyacağız"
Bununla birlikte Irak halkını düşünerek hareket edeceklerini belirten İbadi, "İran'a yaptırımlarla ilgilenmeyeceğiz, ancak halkımızın zarar görmemesi için buna uyacağız. Sonuçta biz de uluslararası ekonomik sistemin dışında kalamayız." ifadelerini kullandı.
İran-Irak arasında 9 sınır kapısı bulunuyor. Irak, komşusu İran'dan büyük ölçüde gıda, inşaat, sağlık malzemeleri, elektrik ve yakıt ithal ediyor.
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