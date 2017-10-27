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Irak Başbakanı İbadi, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile telefonda görüştü

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), kontrolünde bulunan havalimanları ve sınır kapılarını merkezi yönetime teslim etmesi gerektiğini söyledi.

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Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nin yazılı açıklamasına göre, Başbakan Haydar el-İbadi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile telefonda görüştü.

Görüşmede, DEAŞ'ın son kalesi olan Enbar'a bağlı Kaimi'i kurtarma operasyonu, merkezi yönetim güçlerinin Kerkük ve diğer bölgelere yeniden yerleşmesi ve güvenlikle siyasi gelişmeler ele alındı.

İbadi, "Önceliğimiz hala DEAŞ'la mücadeledir. DEAŞ'ı yakında yenip mücadelemizi tamamlamaya azimliyiz." dedi.

Merkezi hükümetin ülkenin her yerinde anayasayı uygulamada ısrarcı olduğunun altını çizen İbadi, "Kürdistan bölgesi, havalimanları ve sınır kapılarını federal yönetime teslim etmeli. Federal yönetim güçlerinin yeniden dağılımı (tartışmalı bölgelerde) ve otoritesinin sağlanması anayasaya uyumludur. O bölgelerde vatandaşların güvenliğine de önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tillerson'da, Irak'ın birliğini desteklediklerini, federal yönetimin Kerkük ve diğer bölgelerdeki güvenliği sağlamasını anlayışla karşıladıklarını dile getirerek, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), Bağdat ile iş birliğine girmesi ve ülke anayasasına bağlı diyaloğun önemine vurgu yaptı.

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