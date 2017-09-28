Irak Başbakanı İbadi: Bölgenin güvenliğini tehdit edenlere karşı caydırıcı adımlar atacağız
Irak Başbakanı İbadi, ülkenin bütünlüğü ve bölgenin güvenliğini tehdit eden planlara karşı caydırıcı adımlar atacaklarını ifade etti.
- AA
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkenin bütünlüğünü tehdit eden planlara karşı "caydırıcı adımlar" atacaklarını belirtti.
Basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada İbadi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü ifade edildi.
Açıklamaya göre İbadi, görüşmede, Irak'ın bütünlüğü ve bölgenin güvenliğini tehdit eden planlara karşı caydırıcı adımlar atacaklarını ifade ederek, "Önceliğimiz, kurtarma operasyonlarını tamamlamak ve tüm Irak vatandaşlarının güvenlik ve istikrarını sağlamak." diye konuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Irak'ın birliği ve istikrarını desteklediklerini ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumunu reddettiklerini aktardı.
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