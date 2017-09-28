Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak Başbakanı İbadi: Bölgenin güvenliğini tehdit edenlere karşı caydırıcı adımlar atacağız

Irak Başbakanı İbadi, ülkenin bütünlüğü ve bölgenin güvenliğini tehdit eden planlara karşı caydırıcı adımlar atacaklarını ifade etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkenin bütünlüğünü tehdit eden planlara karşı "caydırıcı adımlar" atacaklarını belirtti.

Basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada İbadi'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştüğü ifade edildi.

Açıklamaya göre İbadi, görüşmede, Irak'ın bütünlüğü ve bölgenin güvenliğini tehdit eden planlara karşı caydırıcı adımlar atacaklarını ifade ederek, "Önceliğimiz, kurtarma operasyonlarını tamamlamak ve tüm Irak vatandaşlarının güvenlik ve istikrarını sağlamak." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Irak'ın birliği ve istikrarını desteklediklerini ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) gayrimeşru referandumunu reddettiklerini aktardı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Lüks cipli şehir eşkiyaları beyzbol sopasıyla belediye temizlik işçisini böyle dövdü

Lüks cipli şehir eşkiyaları beyzbol sopasıyla belediye temizlik işçisini böyle dövdü

Twitter kullanıcılarına müjde! 280 karakter oluyor

Twitter kullanıcılarına müjde! 280 karakter oluyor

iPhone 8'in içini açtılar... İşte Apple'ın sırrı

iPhone 8'in içini açtılar... İşte Apple'ın sırrı

2 dolar için ölümü göze alıyorlar

2 dolar için ölümü göze alıyorlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA