Irak Başbakanı el-İbadi: Referandumu yapan yetkililere karşı tedbirleri artıracağız

İbadi, Bağdat'ta Ortak Operasyonlar Komutanlığı'nı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Referandumun yapılması büyük riskti. Bu, Federal Mahkemenin kararına rağmen yapıldı. Anayasal değil ve sonuçlarını tanımayacağız." dedi.

"Referandum hiçbir uluslararası destek bulmadan gerçekleştirildi." diyen İbadi, "İlginçtir ki hiçbir gözetime tabi tutulmayan referanduma karar verenler sonucunu da kendileri açıkladı. Bunun sonucunu asla konuşmayacağız, tartışmayacağız ve tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Referandumu yapan yetkililere yönelik tedbirlerimiz artacak"

Merkezi yönetimin referandum ihlaliyle ilgili yeni adımlar atacağını aktaran İbadi, şunları kaydetti: