Irak Başbakanı İbadi: Irak'ın bölünmesine asla izin vermeyeceğiz

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulu toplantısında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin önemine değindiklerini belirtti.

"Bakanlar Kurulu, Kürdistan'daki referandumun yasal olmadığını yineledi." diyen İbadi, "Tek taraflı emrivaki ve güç empoze etmek kabul edilemez. Referandum, IKBY'deki yasalara bile aykırıdır. Kürt liderleri diyalog için Bağdat'a davet ediyorum." şeklinde konuştu.

"Kürt halkını referandumu boykot etmeye çağırıyorum"

İbadi, "Kürt halkı 2003 sonrası asırlarca elde edemediği kazançlara sahip oldu. Bu da onların en doğal hakkıdır." ifadelerini kullanarak, şunları söyledi:

"Referandumu gerçekleştirmek için atılan adımlar gerçekleşince tüm kazançlarını kaybedecekler. Bizi yeni fitneye çekecek ve herkesin zararlı çıkacağı adımlara karşı uyarıyorum. Kürt kardeşlerimizin umuduna saygı duyuyorum ancak ülkenin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz. Kürt halkını bu referandumu boykot etmeye çağırıyorum çünkü bu asla yararlarına olmayacak. Kerkük petrolünü ihraç etmeyi istiyorlardı bunu da yasal olmayacak şekilde ve güç kullanarak yapıyorlar. Peki petrol satışlarına rağmen IKBY'de neden refah gerçekleşmiyor? IKBY'de memurların maaşları dahi ödenemiyor. Referandum, Irak ve bölgeyi büyük riske atacak."

İbadi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere gelecek hafta Newyork'a gideceğini açıklarken, "DEAŞ'ı suç örgütü sayacak uluslararası karar çıkarmaya çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.