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Irak Başbakanı İbadi: Tek taraflı referandum Irak'ı karanlık tünele götürür

Irak Başbakanı İbadi, IKBY'nin 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumunun ülkeyi 'karanlık bir tünele götüreceğini' söyledi.

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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, başkent Bağdat'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapacağı bağımsızlık referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

İbadi, "Tek taraflı referandum, ülkeyi karanlık tünele götürür. Somut sonuçlara ulaşmadan referandum gerçekleştirmek halkı kandırmak olur." dedi.

"Havice operasyonu yakında başlayacak"

Kerkük'e bağlı Havice'yi terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna da değinen İbadi, "Havice ve Enbar'ın batısında yaşayanlara, kurtarma operasyonlarının yakında başlayacağı müjdesini şimdiden veriyorum." ifadelerini kullandı.

Başbakan  İbadi, Havice operasyonuna hangi güçlerin katılacağına ilişkin, ordu güçleriyle Peşmerge arasında koordinasyon sağlanacağını sözlerine ekledi.

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