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Irak Başbakanı İbadi: Terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisi İslam'ı temsil etmiyor

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Müslümanların DEAŞ'ın terör saldırılarından çok zarar gördüğünü söyledi.

  • AA
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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Münih'te devam eden 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı kapsamında yaptığı konuşmada terör örgütü DEAŞ'ın korkunç eylemlerinden dolayı Müslümanlara karşı oluşan ön yargılara işaret etti.

DEAŞ'ın bölgede birçok Müslümanın ölmesine sebep olduğuna dikkati çeken İbadi, ''Terör örgütü DEAŞ'ın ideolojisi İslam'ı temsil etmiyor." dedi.

İbadi, DEAŞ'ın bölgede öldürdüğü masum Müslümanların sayısının dünyadaki diğer saldırılarda katlettiği masum insanların sayısından daha fazla olduğunu sözlerine ekledi.

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