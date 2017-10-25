Irak Başbakanı İbadi: Türkiye ile ilişkileri gerçekten önemsiyoruz

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Türkiye ile ilişkileri en üst düzeye çıkarmak için geldiklerini belirterek, ekonomi, enerji, kültür ve siyaset alanlarında iş birliği içinde olmak istediklerini söyledi.

İbadi, Başbakan Binali Yıldırım ile Başbakanlık konutundaki görüşmesinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Başbakan İbadi, "Buraya Türkiye ile ilişkilerimizi en üst düzeye ulaştırmak için gelmiş bulunmaktayız. Beraberimde bakanlardan oluşan bir heyetle birlikte Türkiye'ye geldik. Bizler Türkiye ile ilişkileri gerçekten önemsiyoruz." diye konuştu.

İbadi, "Geliştirmeyi arzuladığımız alanlar ekonomi, ticaret, petrol, su, kültürün yanı sıra siyasi alanda da iş birliğimizin gelişmesini önemsemekteyiz." dedi.

Irak'ın parçalanmasına yönelik tehditlerin bertaraf edilmesinde uluslararası toplum, Irak merkezi hükümeti ve Irak'ın komşularının tutumlarının önemli olduğunu vurgulayan İbadi, "Şüphesiz Türkiye ve diğer ülkelerin desteğiyle birlikte Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması, anayasal ve hukukun üstünlüğünün sağlanmış olması, en önemlisi de parçalanmasının önlenmesi hayata geçirilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

İbadi, sözünü ettiği alanlarda iş birliği ve koordinasyon halinde olmayı ve karşılıklı ziyaretleri yoğun şekilde sürdürmek istediklerini belirtti.

Başbakan İbadi, "Bizler her iki ülkenin de çıkarları temelinde bir ülkenin çıkarının diğerinin önüne geçmeyecek şekilde iç işlerine de müdahale etmeksizin, kalkınma, gelişmeye odaklanarak ve gençlerimizi de bu sürece dahil ederek, bölgemizdeki güvenlik ve istikrarın daha iyi düzeylere gelmesi için çalışmalıyız." diye konuştu.

Iraklıların ülkelerini parçalamak isteyen teröre karşı birlik içinde durmayı seçtiğini dile getiren İbadi, şunları kaydetti:

"Bu duruşla beraber bu başarıyı sağlamış oldular ve bu şekilde de devam ediyorlar. İnşallah artık çok sınırlı düzeyde kalan Enbar'ın batısındaki bölgenin de terörden kurtulmasıyla birlikte ve federal yönetimin yetkilerinin tüm Irak topraklarını kapsamasıyla birlikte Irak'ta istikrar ve gelişmeye yönelik yeni bir aşamanın başlangıcını da yaşamış olacağız."

İbadi konuşmasında ayrıca "Irak komşu ülkeleriyle birlikte imar ve kalkınma alanında istenilenleri gerçekleştirerek çok güçlü bir mesaj da vermiş olacak. Bu mesaj da terörle bu bölgeyi yıkmak, parçalamak isteyenler bunu gerçekleştiremediler ve gerçekleştiremeyecekler." ifadelerini kullandı.