Irak Başbakanı İbadi ve Sadr aylar sonra bir araya geldi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul operasyonunun belirlenen plan doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

Başbakan İbadi ve Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, 9 ay süren boykotun ardından bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İbadi, Musul'da terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonun belirlenen plan çerçevesinde sürdüğünü ve güvenlik güçlerinin bu plan dahilinde ilerlediğini söyledi.

Başbakan İbadi, "Güçlerimiz, Musul operasyonunda belirlenen plan doğrultusunda ilerliyor. Hedefimiz Musul ve halkını DEAŞ çetelerinden kurtarmak." dedi.

Musul'daki sivillerin güvenlik güçleriyle dayanışma içerisinde olduğunu, askeri ve sivil zayiatı en aza indirmeye çalıştıklarını belirten İbadi, ayrıca gelecek yılın da "ekonomik açılım yılı" olacağını dile getirdi.

- "Görüşme orduya destek verilmesi amacını taşıyor"

"Hükümeti reformları gerçekleştirmemesi" sebebiyle protesto eden Şii lider Mukteda es-Sadr da 9 aylık boykotun ardından Başbakan ile gerçekleştirdiği görüşmenin, "Musul operasyonunun başarısı için orduya destek verilmesi, reformların tamamlanması ve itidalin desteklenmesi" amacı taşıdığını söyledi.

Şii lider Sadr yanlısı çok sayıda gösterici, nisan ayında düzenledikleri hükümet karşıtı gösteriler kapsamında kamu binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'yi ihlal ederek, parlamento binasına girmiş ve içerideki eşyalara zarar vermişti.

- "Halka yapılan saldırıları kabul etmeyiz"

Meclisteki en büyük grup olan Şii Ulusal Koalisyonu lideri Ammar el-Hekim tarafından gündeme getirilen ve mezhepçi politikalardan dolayı uzun yıllar siyasal süreçten dışlanan bazı Sünni liderlerle uzlaşıyı amaçlayan projeyle ilgili soruya Sadr, "Kimseyle halkın kanı hesabına uzlaşı olamaz. Olursa ancak toplumsal uzlaşı olur." dedi.

Şii lider ayrıca, Basra'da eski Başbakan Nuri el-Maliki ile bir araya gelen aşiret temsilcilerinin "Sadr yanlısı bir grup tarafından saldırıya uğradığı" yönündeki iddialara ilişkin ise "Halka yapılan saldırıları kabul etmeyiz. Oradaki halk gösterileri siyasi değil kendiliğinden gelişmiş bireysel olaylardır." diye konuştu.

Maliki'nin konuşma yapması beklenen Basra Petrol Kültür Merkezini basan protestocular, buradaki programı iptal ettirmişti.